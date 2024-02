EUROPA LEAGUE | La Roma batte il Feyenoord ai rigori e passa agli Ottavi. Qualificato anche il Milan: tutti i risultati

Oltre alla gara della Lazio vinta in casa del Torino per 0-2, valevole per il recupero della 21° giornata del campionato di Serie A, si sono giocate anche le gare di ritorno dei Play-Off di Europa League. Nelle quattro sfide che si sono giocate alle 18:45, era protagonista un'italiana, il Milan: nonostante la sconfitta per 3-2 in casa del Rennes, i rossoneri sono riusciti a qualificarsi per gli Ottavi di Finale, grazie al successo per 3-0 a San Siro nel match d'andata. Oltre alla squadra di Pioli, hanno staccato il pass per gli Ottavi di Finale anche Qarabag, Friburgo e Benfica, che hanno eliminato rispettivamente il Braga, il Lens ed il Tolosa.

Alle 21:00 invece è scesa in campo l'altra italiana, ovvero la Roma. I giallorossi, dopo l'1-1 in casa del Feyenoord all'andata, hanno concluso con lo stesso risultato anche la sfida di ritorno all'Olimpico. Il pareggio è rimasto fino a tutti i tempi supplementari e, ai calci di rigore, a passare il turno è stata proprio la squadra di De Rossi, vincendo per 4-2. Inoltre hanno conquistato l'accesso agli Ottavi di Finale anche Marsiglia, Sparta Praga e Sporting Lisbona, usciti vittoriosi dal doppio confronto contro Shakthar, Galatasaray e Young Boys.

Domani è in programma il sorteggio per scoprire quali saranno gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale. Le squadre che hanno vinto nei Play-Off saranno sorteggiate come “Non teste di serie” e, tra queste, ci saranno appunto Milan e Roma. Mentre le “Teste di serie” saranno le squadre che hanno chiuso al primo posto il proprio girone. Tra queste c'è un'altra italiana, ovvero l'Atalanta. Di seguito le due fasce del sorteggio:

TESTE DI SERIE: Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, West Ham.

NON TESTE DI SERIE: Milan, Benfica, Friburgo, Marsiglia, Qarabag, Roma, Sparta Praga. Sporting Lisbona.