Giordano: "Tudor ha un carattere particolare. Su Sarri, Baroni e Nesta vi dico che..."

Manca ancora l'ufficialità, ma come anticipato nel pomeriggio dai più grandi esperti di mercato, la storia tra Tudor e la Lazio si sta interrompendo dopo neanche 3 mesi. In queste ore stanno circolando diversi nomi per la panchina: la suggestione Allegri, Baroni e un clamoroso ritorno, quello di Maurizio Sarri. Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione attuale in casa Lazio. Queste le sue parole

Giordano sull'addio di Tudor

Se dovesse essere questa la situazione avrebbe del clamoroso. Sarebbe interessante sapere quali fossero gli accordi concordati tra società e allenatore tre mesi fa. Prendendo un allenatore con anticipo era stata fatta una mossa intelligente, ora se dovessero esserci le dimissioni si farebbero tre passi indietro. Tudor ha un carattere particolare, si vede anche dalle sue esperienze passate. Sarri, ad esempio, ha cambiato 15 giocatori ma in un tempo più lungo. Il tecnico doveva essere più cauto, non pensare di poter smontare tutta la precedente sessione di mercato estiva. Poi comunque non abbiamo la certezza di ciò che allenatore e società si siano detti

Giordano su un possibile ritorno di Sarri

Un ritorno di Sarri? Verrebbe a crearsi una situazione ancor di più paradossale, una sorta di controrivoluzione che avrebbe del ridicolo. Io penserei ad uno come quello di Delio Rossi riguardo a lazialità

Fraioli

Giordano su Baroni

Baroni? Ha fatto benissimo negli ultimi anni, lavorando nel modo giusto, riuscendo ad adattarsi ai vari cambiamenti di rosa, pensando anche all’ultima stagione all’Hellas Verona

Giordano su Nesta

Nesta potrebbe essere un altro nome, ha fatto anche più gavetta del primo Inzaghi. Sarebbe un profilo interessante, suggestivo, le sue squadre giocano un bel calcio: è un allenatore che mi piacerebbe vedere sulla panchina biancoceleste