Lazio Women, Adami: "Col Brescia sarà una gara combattuta, ormai tutte le sfide sono così"

Alle 14.30 domani ci sarà il fischio d'inizio di Brescia-Lazio Women, impegno valido per la 21esima giornata di campionato. La biancoceleste Greta Adami, ai microfoni di Lazio Style channel, ha analizzato alla vigilia la sfida: "Sarà una partita molto combattuta, come ormai lo sono tutte. Sappiamo che ogni squadra viene ad affrontarci con tutte le forze, le energie e la voglia di fare punti perché farli con la prima in classifica è sempre importante; arrivano alla gara contro di noi con meno pressioni quindi per loro è un po' più facile.

La posizione che ha il Brescia non rispecchia il valore della squadra; potrebbe stare più in alto e quindi vorrà dimostrarlo sul campo.

Sono contenta alla Lazio, mi sto ambientando. I primi periodi non sono stati facili, il mister guarda molto il dettaglio e dovevo capire bene la mentalità della squadra. Sono contenta e sto iniziando ad avere i risultati che speravo di ottenere.

Pressione per la gara più complicata rispetto a quelle delle nostre competitor? No, sappiamo che ogni squadra con le prime in classifica vuole fare punti, quindi la pressione è sempre la stessa".