Lazio Women, Grassadonia: "Col Brescia partita decisiva. Cinismo sotto porta? Lavoriamo per migliorarci"

Domani la Lazio femminile sarà impegnata a Brescia, nel match valido per la 21esima giornata di campionato. Alla vigilia, il tecnico Gianluca Grassadonia, a Lazio Style channel, ha così presentato la sfida: "Mancano 10 partite e la gara di domani sarà storica, perché sappiamo di doverla centrare. E' una sfida delicata, incontriamo un'avversaria molto organizzata, che tende sempre a giocare e che ha buone individualità. Ci sono 30 punti in palio da qui alla fine e domenica sarà un match decisivo.

Genoa, Bologna e Brescia le ultime trasferta, sono tutte squadre che rendono la vita difficile. Come dico sempre, il girone di ritorno è più complicato, tutte vogliono mettersi in mostra.

Ci sono squadre che lottano per la salvezza, altre che vogliono ben figurare, alcune che giocano bene a calcio come il Brescia, ma noi sappiamo che questa gara è fondamentale.

Il Brescia parte bene, aspetto che temiamo e su cui abbiamo lavorato in settimana. Sono dettagli che sappiamo e valutiamo con grande attenzione. E' una gara da prendere col giusto approccio, l'esperienza ci deve dire che dobbiamo cambiare registro sotto questo punto di vista.

Cinismo sotto porta? Noi ad oggi siamo sì primi, ma siamo a -8 per differenza dalla Ternana; quello che creano le ragazze è sotto gli occhi di tutti. Ci manca la finalizzazione, ma lavoriamo in settimana per migliorare questo aspetto e dobbiamo cominciare a fare meglio già domenica.

La difesa è ancora la migliore del campionato, ma prendiamo gol ed è un aspetto che va migliorato. Ci lavoriamo in settimana, le ragazze hanno grande applicazione. Ho una squadra fortunatamente molto ricettiva".