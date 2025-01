La Lazio pronta al rilancio per Casadei: lo rivela Fabrizio Romano

La telenovela tra Lazio e il tormentone di mercato, Cesare Casadei, non sembra finire. Pochi minuti fa è stata svelato dall'esperto internazionale di calciomercato, Fabrizio Romano, un'indiscrezione su una possibile nuova offerta da parte della società biancoceleste per il centrocampista del Chelsea.

Nonostante nella serata di ieri, secondo quanto riportato da Sky Sport, fosse ormai certo l'accordo tra il calciatore e il Torino e che si dovesse aspettare la giornata di oggi per chiudere la trattativa, con questa nuova rivelazione di Fabrizio Romano potrebbero cambiare nuovamente le carte in tavola.

La Lazio è pronta a presentare una nuova offerta formale per Cesare Casadei, trasferimento permanente più clausola di rivendita. Torino, Feyenoord e un altro club di Premier League restano in corsa per Casadei, poiché il Chelsea vuole che le sue condizioni siano soddisfatte per dare il via libera.