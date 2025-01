Lazio-Real Sociedad: i precedenti contro le squadre spagnole

Per la Lazio, quella contro il Real Sociedad sarà la prima sfida ufficiale con la squadra basca in Europa. Un appuntamento che arriva in un momento delicato per i biancocelesti, chiamati a riscattare un passato recente tutt’altro che positivo contro le squadre spagnole. Infatti, nelle ultime 13 partite disputate contro club della Liga, la Lazio ha vinto solo una volta, con ben sei sconfitte nelle ultime sette gare. Un dato che getta ombre su questa partita, ma che allo stesso tempo rappresenta un’opportunità di riscatto.

Le difficoltà contro le formazioni spagnole

Il bilancio negativo della Lazio contro le squadre spagnole è stato un fattore ricorrente nelle competizioni europee. La squadra di Baroni ha avuto difficoltà ad adattarsi al tipo di gioco delle formazioni iberiche, che si distinguono per solidità difensiva e velocità nelle transizioni. Il Real Sociedad, pur non essendo una delle squadre di punta della Liga, ha saputo imporsi grazie a un calcio equilibrato e organizzato, ed è quindi pronta a mettere in difficoltà una Lazio che ha bisogno di una performance convincente per qualificarsi direttamente in Europa e dare continuità in campionato.

L’opportunità di riscattarsi

Nonostante le difficoltà storiche, la Lazio ha l’opportunità di voltare pagina con il supporto dei tifosi e un approccio determinato. La squadra di Baroni dovrà dimostrare maturità e determinazione per superare il peso delle difficoltà storiche e puntare alla vittoria.