Sanzionati due calciatori biancocelesti: la decisione del Giudice Sportivo

Come ogni martedì della settimana, al termine della giornata di campionato, il Giudice Sportivo attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega Serie A, emette il suo giudizio sulla giornata di campionato appena trascorso.

Per la 21° giornata di Serie A la Lazio ha affrontato il Verona al Bentegodi vincendo per 3-0 sugli scaligeri e confermando in automatico il quarto posto in classifica. Nonostante ciò, nel corso della sfida il direttore di gara ha ammonito con un cartellino giallo due calciatori della Lazio: nella giornata di oggi è arrivata la conferma di tale decisione da parte del Giudice Sportivo.

I biancocelesti sanzionati: la decisione del Giudice Sportivo

Il difensore della Lazio, autore del goal dell'1-0, Samuel Gigot, è stato ammonito “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” contro il Verona per un fallo a centrocampo ai danni di Sarr. Il secondo calciatore di Baroni presente nel comunicato del Giudice Sportivo è Nuno Tavares, sanzionato “per comportamento non regolamentare in campo”, per aver deliberatamente scelto, al momento dell'uscita dal campo, di non prestare attenzione alle indicazioni dell'arbitro che lo esortava ad uscire alla più vicina linea di campo, decidendo invece di attraversare lo stesso in direzione delle panchine.

Sia il calciatore francese che il portoghese hanno raggiunto entrambi la seconda ammonizione in campionato.

Il caso Duda: tre giornate di squalifica

Strangata pesante per il calciatore scaligero, Ondrej Duda: nel corso del match lo slovacco è stato squalificato per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Ma la squalifica per ben tre giornate è nata "per avere, al 44° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.”