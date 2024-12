Avv. Mignogna sullo Scudetto 14/15: "Quel titolo mai stato ufficialmente assegnato al Genoa"

Dopo oltre 8 anni, continua la battaglia dell'avv. Gianluca Mignogna per far assegnare alla Lazio il suo 3° titolo italiano in ex aequo col Genoa. Queste le sue parole in esclusiva alla trasmissione televisiva Football Crazy, in onda tutti i martedì in diretta alle ore 21 sul canale 17 T9:

La gente si è ormai abituata all’idea che la FIGC abbia congelato questo procedimento, ma vorrei sottolineare due aspetti importanti. Questa rivendicazione è nata per riportare alla luce il reale percorso che la Lazio intraprese nella stagione 1914/15, una stagione sfortunatamente sospesa a causa della Grande Guerra.

Scudetto 1914/15: un titolo mai assegnato e il ruolo della FIGC

Contrariamente a quanto spesso si sostiene, la Lazio fu campione dell’Italia Centro-Meridionale. Dall’esame delle fonti ufficiali di quella stagione, non risulta che il titolo sia mai stato ufficialmente e formalmente assegnato nemmeno al Genoa. L’assegnazione di un campionato, infatti, avviene attraverso una delibera della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che in questo caso non è mai stata emessa. Abbiamo analizzato tutti i giornali dell’epoca e non esiste alcun comunicato ufficiale in merito.

Anche l’annuario ufficiale della FIGC del 1926/27 riporta, contrariamente a quanto spesso affermano alcuni storici, che nella casella del campionato 1914/15 era indicato “SOSPESO”. Qualcuno, successivamente, ha modificato l’albo d’oro senza che fosse mai stata scritta una delibera ufficiale.

Perché la Lazio crede nella sua vittoria: il caso e gli 8 anni di attesa

La FIGC non può continuare a procrastinare questa decisione in eterno, poiché una mancata delibera, reiterata senza una motivazione valida, potrebbe addirittura configurare un reato. È necessario che una decisione venga presa, perché alterare il risultato di una competizione senza una base formale è, di fatto, un reato.