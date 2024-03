Roma-Lazio, da oggi parte la vendita dei biglietti per gli abbonati: tutte le info

Roma-Lazio, l'ultimo derby di questa stagione, si giocherà sabato 6 aprile alle ore 18. La vendita dei biglietti avverrà in due fasi diverse e la prima, dedicata agli abbonati, inizierà oggi.

Come riportato nel sito ufficiale, dalle ore 15:00 di lunedì 25 marzo fino alle ore 24:00 di giovedì 28 marzo sarà attiva la prelazione per gli abbonati: chi possiede un abbonamento per la stagione 23/24, digitale o cartaceo, potrà accedere al portale online vivaticket o nei punti vendita autorizzati per acquistare il biglietto in uno dei settori nord (compresa la Tribuna Monte Mario lato Nord).

Poi dalle 12.00 di venerdì 29 marzo partirà la vendita libera, con le stesse modalità della fase 1.