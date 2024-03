Bargiggia: "Felipe Anderson ha ricevuto una proposta dalla Juve, ma..."

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it per affrontare alcuni temi legati alla sessione acquisti della prossima estate e per anticipare qualche mossa delle big. In questo estratto dell’intervista, Bargiggia parla dei possibili futuri colpi di mercato di Inter, Milan e Juventus: in particolare, la società bianconera sembra interessata al biancoceleste Felipe Anderson.

C’è qualche colpo a zero già chiuso da qualche top team della Serie A? Si parla di F. Anderson alla Juve ma non solo…

“Taremi e Zielinski, come ho detto, vanno verso l'Inter, mentre Felipe Anderson ha ricevuto una proposta dalla Juve che però non è ancora stata accettata: è una pista comunque da seguire”.