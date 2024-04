Roma, De Rossi: "Derby? Partita difficile, abbiamo poco materiale per prepararlo. Su Dybala..."

Archiviata la vittoria della Lazio contro la Juventus di sabato scorso, e il pari per 0-0 della Roma contro il Lecce di questo pomeriggio, è già tempo di guardare al prossimo turno di campionato. Nella 31° giornata di Serie A, andrà in scena il Derby della Capitale, Roma-Lazio. Prima della gara in programma sabato 6 aprile alle ore 18:00 però, la squadra biancoceleste sarà impegnata domani sera nell'andata della Semifinale di Coppa Italia, ancora una volta contro la Juventus.

Al termine di Lecce-Roma, l'allenatore giallorosso Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Tra le varie dichiarazioni, De Rossi ha parlato anche della Lazio e del derby di settimana prossima:

“E' già iniziata la settimana del derby. Abbiamo poco tempo da perdere, da pensare. Dobbiamo preparare una partita, abbiamo poco materiale per prepararla perché la Lazio il giorno del derby avrà giocato solo due partite con il nuovo allenatore. Un po' di dubbi ci rimangono, un po' come per la partita di oggi con il Lecce. Hanno un allenatore tanto diverso da quello che avevano prima, molto bravo che ha già fatto un ottimo risultato. Sarà una partita sentitissima come sempre, bellissima, ma molto importante e difficile”.

De Rossi sulle condizioni dell'attaccante della Roma Paulo Dybala

Oltre a parlare del derby, Daniele De Rossi ha parlato anche delle condizioni fisiche del suo attaccante argentino, Paulo Dybala a Dazn. Queste le sue parole:

“Sapevamo che lo avremmo messo in campo soltanto in caso di necessità. Sapevamo che si doveva centellinare il minutaggio. Se avessimo avuto un risultato più netto, sia a favore che a sfavore, non lo avrei mai messo. E' sulla via del rientro, sta bene, si è allenato tante volte, gli mancavano degli allenamenti e non abbiamo voluto rischiare di fargli fare troppi minuti”.

Il difensore della Roma Angeliño sul derby contro la Lazio

Oltre al tecnico De Rossi, ai microfoni di Dazn è intervenuto anche il difensore giallorosso Angeliño. Queste le sue dichiarazioni in vista del primo Derby della Capitale per lui:

“Partita fondamentale, dobbiamo lottare ed allenarci bene durante la settimana. E' una partita importantissima per i tifosi, sarà emozionante, dobbiamo essere concentrati”.