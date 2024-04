SERIE A | Inter-Empoli, decidono Dimarco e Sánchez. Tre pareggi nelle tre gare del pomeriggio

Si è conclusa un altra giornata di Serie A. Archiviata la sosta, il 30esimo turno di campionato si è concluso con la vittoria della capolista Inter. Allo Stadio San Siro di Milano, la squadra nerazzurra ha superato con un 2-0 l'Empoli. Decisivi i due gol, uno per tempo, che portano la firma di Dimarco e Sánchez. La squadra di Simone Inzaghi si conferma al primo posto in classifica con 79 punti, tornando a +14 sul Milan secondo. La squadra di Davide Nicola invece, resta al terz'ultimo posto, insieme al Frosinone, a quota 25 punti, a -2 dalla coppia Cagliari-Hellas Verona.

Tre partite, tre pareggi nel pomeriggio di Serie A

Dopo la vittoria del Bologna per 3-0 sulla Salernitana, che ha aperto questo lunedì di Serie A alle 12:30, nel pomeriggio sono andate in scena tre gare.

Alle 15:00, il Cagliari ospitava in Sardegna l'Hellas Verona, in uno scontro diretto importante per la lotta salvezza. Prima frazione che si è conclusa con gli ospiti in vantaggio, grazie al gol di Bonazzoli arrivato alla mezz'ora. Nella ripresa sono i rossoblù a trovare la via del gol, con l'ex Sulemana che riporta, in maniera definitiva, il risultato in parità. Un 1-1 che muovo di poco la classifica per entrambe, con Cagliari ed Hellas Verona che si trovano a pari punti, 27, al 15esimo e 16esimo posto, con due punti di vantaggio sul terz'ultimo posto.

In contemporanea è andato in scena un altro scontro salvezza. Il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha affrontato l'Udinese. Stesso risultato di Cagliari-Verona, 1-1. Al gol dei padroni di casa firmato Defrel, ha risposto per i bianconeri Thauvin. Anche in questa occasione, il pareggio sposta poco per entrambe le squadre, con l'Udinese che sale a 28 punti, mentre la squadra neroverde resta al penutlimo posto della classifica con 24 punti.

Alle ore 18:00 invece, è andata in scena Lecce-Roma. Match che si è concluso senza vincitori ma, in questo caso, anche senza gol. Uno 0-0 che porta la squadra di De Rossi a quota 52 punti, al quinto posto in classifica a -5 dal Bologna quarto e +2 sull'Atalanta sesta (con una partita in meno). Mentre i giallorossi padroni di casa salgono al 13esimo posto con 29 punti, a +4 sul terz'ultimo posto.

La classifica di Serie A dopo la 31° giornata

Inter 79 punti Milan 65 punti Juventus 59 punti Bologna 57 punti Roma 52 punti Atalanta 50 punti* LAZIO 46 punti Napoli 45 punti Torino 44 punti Fiorentina 43 punti* Monza 42 punti Genoa 35 punti Lecce 29 punti Udinese 28 punti Cagliari 27 punti Hellas Verona 27 punti Frosinone 25 punti Empoli 25 punti Sassuolo 24 punti Salernitana 14 punti

Le squadre con l'asterisco (*) hanno una partita in meno.