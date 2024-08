Baroni vs Di Francesco: i precedenti tra i due allenatori

Domenica 18 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma torna in campo la S.S. Lazio che esordirà in campionato contro il Venezia. La nuova Lazio sotto la guida di Marco Baroni che nel corso di quest'estate, probabilmente ci sarà ancora modo di ritoccare la rosa fino al termine del calciomercato, ha cambiato davvero tanti elementi sfiderà il Venezia neopromosso di Eusebio Di Francesco.

Ma quali sono i precedenti tra i due allenatori?

Precedenti da allenatore

Quello del 18 agosto sarà il sesto atto tra i due, fin qui infatti sono stati cinque i precedenti con il computo dei risultati che sorride all'allenatore dei lagunari con quattro vittorie ed un pareggio. La prima vittoria di Di Francesco ai danni di Baroni risale al 2 dicembre 2014 in un quarto turno di Coppa Italia tra Sassuolo e Pescara: i neroverdi allenati da Di Francesco vinsero 1-0 contro il Pescara di Baroni. Nelle due sfide seguenti i favori del pronostico vertevano sempre dalla parte di Di Francesco allenatore della Roma che vinse prima nel 2017 contro il Benevento di Baroni per 0-4 e poi nel 2019 per 2-3 sempre contro la Roma ai danni del Frosinone. Le ultime due sfide risalgono alla stagione scorsa con Frosinone (Di Francesco) e Verona (Baroni) che sono stati in lotta salvezza fino alle ultime giornate: lo scorso anno all'andata vinse il Frosinone in casa per 2-1, mentre al ritorno al Marcantonio Bentegodi non si andò oltre l'1-1.

Fraioli

Precedenti da giocatore

I due allenatori hanno avuto modo di sfidarsi anche da calciatori solcando il campo contemporaneamente in cinque occasioni. Anche qui le statistiche sorridono a Di Francesco con tre vittorie e due pareggi.