La strategia della Lazio per il mercato: acquisti subito, pagamenti posticipati

La ‘formula Lotito’: acquisti immediati, pagamenti rinviati

Dall’estate all’inverno, la strategia resta invariata per la Lazio. L’acquisto dei giocatori avviene a titolo definitivo, ma il pagamento viene posticipato. Questa formula era già stata applicata nell’estate del 2023 con Rovella e Pellegrini: un prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni di euro a partire dal 2025. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, questa modalità di operare, ribattezzata ‘formula Lotito’, è stata pensata per aggirare le limitazioni imposte dall’indice di liquidità.

Un impegno economico importante per il futuro

Se da un lato questa strategia permette alla Lazio di muoversi sul mercato senza intoppi immediati, dall’altro comporta un impegno finanziario significativo per il futuro. Complessivamente, il club biancoceleste dovrà versare circa 58,8 milioni di euro nella prossima estate per riscattare Rovella, Pellegrini, Dia, Nuno Tavares, Belahyane, Provstgaard e l’eventuale acquisto di Ibrahimovic, il cui riscatto è facoltativo. Il Bayern Monaco, inoltre, ha mantenuto un controriscatto a 25 milioni. Per affrontare questi esborsi, diventa fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League, che garantirebbe introiti preziosi per la stabilità finanziaria del club.