La Fiorentina di Palladino è a pari punti con la Lazio!

Nel corso di una sfida entusiasmante, mister Palladino guida la sua Fiorentina a una vittoria per 3-0 contro l’Inter, allenata da mister Inzaghi, portando i viola a pari punti in classifica con i biancocelesti di mister Baroni. La partita, giocata con intensità e determinazione, ha visto una Fiorentina assolutamente dominante, capace di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti.

Fiorentina umilia l’Inter

Il risultato schiacciante ha messo in evidenza non solo la forza offensiva della squadra di Palladino, ma anche una difesa solida e ben organizzata, che ha neutralizzato ogni tentativo dell‘Inter di reagire.

Una lotta per il quarto posto

Con questo successo, la Fiorentina non solo ha raggiunto la Lazio in classifica, ma ha dimostrato di essere una contendent seria per le posizioni alte del campionato, lasciando presagire che la lotta per una di quelle posizioni sarà molto accesa nelle prossime giornate.