Oggi ok-Champions: pari Bologna, vittoria Juventus e Milan

Non buono il martedì di Champions League che ha riguardato ieri sera i club italiani. Solo sconfitte per Inter, nella trasferta tedesca con il Bayer Leverkusen e per l'Atalanta che perde in casa 3-2 con il Real Madrid, nonostante un'ottima prestazione. Questa sera invece la musica è cambiata. Pareggio in Portogallo per il Bologna che tiene testa ad un ottimo Benfica. La Juventus batte in casa un Manchester City sempre più in crisi ma porta in campo sempre una indiscussa qualità fatta di calciatori big. Il Milan fatica ma vince per 2-1 contro la Stella Rossa.

Benfica-Bologna 0-0

Il Bologna si presenta a Lisbona con spirito corsaro. I rossoblu di Vincenzo Italiano sanno bene che dovranno soffrire contro un Benfica che farà di tutto per vincere. Parte subito in salita la partita per gli italiani, appena 4 minuti e i portoghesi vanno in vantaggio, fortunatamente interviene il Var per annullare il gol di Pavlidis. La partita continua su un binario preciso, forcing del Benfica e il Bologna impegnato a stringere i denti per restare in partita. Fioccano le occasioni per i padroni di casa con Pavlidis ( più volte sopratutto nella ripresa ) e con Di Maria. Unica possibilità di gol per il Bologna è con Dallinga nella ripresa, un colpo di testa che però viene neutralizzato dal portiere avversario. Un punto sicuramente di rilievo per la squadra di Italiano che riesce ad arginare un ottimo Benfica.

Juventus-Manchester City 2-0

Partita perfetta della Juventus, che fa un'impresa e si sbarazza del Manchester City con un 2-0 firmato dal tanto discusso Vlahovic e dal subentrante McKennie. Vittoria di squadra da parte dei bianconeri, che dopo un primo tempo abbastanza piatto e fisso sul risultato di 0-0, rientra in campo determinata e colpisce nei momenti giusti Haaland e compagni. Pronti, via e Vlahovic ritrova il gol, complice un'incertezza del portiere Ederson, con un colpo di testa ravvicinato che apre le danze. La squadra di Pep Guardiola prova a reagire creando 4-5 situazioni pericolose e che mettono sotto pressione la retroguardia della Vecchia Signora, ma al 75' McKennie, entrato da appena cinque minuta, sfrutta l'assist di Weah, anche lui subentrato insieme al texano, e con una semi-rovesciata confeziona il gol del 2-0 che chiude la partita. La squadra di Thiago Motta vola al 14° posto in classifica con 11 punti. Citizens che non escono dalla crisi e restano a quota 8 punti crollando al 22° posto.

Milan-Stella Rossa 2-1

I rossoneri sorridono in Champions League, la squadra di Fonseca batte per 2-1 la Stella Rossa. Il Milan esce con un sorriso che però riguarda solo il risultato, serata nera per quanto riguarda il tema infortuni. In soli 29 minuti infatti i meneghini perdono per infortunio Loftus Cheek e Morata, sicuramente perdite importanti. Al minuto 42 Leao segna la rete del vantaggio con una bella invenzione. Il Milan continua a condurre ma non riesce a chiudere il match. La Stella Rossa è squadra giovane e veloce e al minuto 66 pareggia con Radonjic. La spinta rossonera riprende più forte ed incisiva di prima e solo al minuto 88 arriva la rete del vantaggio, Abraham va su un rimbalzo e la spinge dentro. Brivido Var, gol controllato ma poi assegnato. Il Milan schiacciante sui numeri delle statistiche meno nel risultato, un solo gol di vantaggio e segnato a pochi minuto dal fischio finale.