"Il calcio senza tifosi è niente": il messaggio social della Lazio

"Il calcio senza tifosi è niente". È questa la frase scritta sullo striscione appeso all’interno della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, teatro del match di domani tra Ajax e Lazio. Non è un caso che queste parole siano state riprese dal profilo Instagram del club biancoceleste: con uno scatto pubblicato sui social, la Lazio ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza ai propri tifosi, che avevano già acquistato biglietti, aerei e hotel per assistere alla super sfida di Europa League e ai quali è stato ingiustamente vietato di partecipare.

Storia pubblicata del profilo social della Lazio

Hanselma, no ai tifosi della Lazio: una decisione scellerata

La decisione della sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, è stata motivata da un presunto atteggiamento discriminatorio nei confronti dei supporter biancocelesti, definiti razzisti e accusati di causare disagi in Olanda in occasione di trasferte precedenti. Un’accusa che appare più come un pretesto per giustificare l’evidente disorganizzazione dei Paesi Bassi nella gestione di grandi eventi sportivi.

Un esempio emblematico è rappresentato dagli episodi accaduti durante Ajax-Maccabi Tel Aviv, dove diversi scontri tra tifosi si sono verificati per ragioni di natura religiosa, legate alla drammatica guerra che sta colpendo Gaza. Anche per questo motivo, Halsema ha confermato la sua decisione, dichiarando in una lettera di risposta al presidente biancoceleste Claudio Lotito che non intende rimborsare i tifosi laziali.

Lazio vicina ai suoi tifosi

La società biancoceleste ha già annunciato di essere in contatto con la UEFA per ottenere un risarcimento per i propri sostenitori. Inoltre, nella giornata di oggi, la Lazio ha diramato un comunicato ufficiale con tutte le indicazioni utili per i tifosi già partiti alla volta di Amsterdam.