Le parole degli allenatori dopo la sfida Italia-Francia

Da poco si è conclusa la partita Italia-Francia, brutta sconfitta per gli azzurri che hanno perso il primo posto a causa della differenza reti, cosa che ha causato tanta amarezza e rabbia. Dall'altra parte una grandissima gioia per aver espugnato lo stadio San Siro battendo gli azzurri e strappandogli il primo posto nel girone di questa Nations League. Dopo il match vari i volti che sono intervenuti ai microfoni per analizzare la gara e per esternare le proprie emozioni.

Le parole del Ct Spalletti

Arriva al microfono visibilmente triste e amareggiato l'allenatore Luciano Spalletti. Nonostante le emozioni negative cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e coglie quei lati importanti per stabilire subito una ripartenza nella testa dei suoi uomini. Le sue parole:

Quando potresti vivere una serata in maniera più tranquilla poi prendi subito gol su calcio piazzato e non siamo stati bravi a rimanere tranquilli. Abbiamo speso tante energie, poi i gol sono tutti su calcio piazzato. Pensavamo di poterla gestire e invece poi abbiamo subito il terzo gol e loro si sono chiusi bene. Secondo me quello che ci ha creato più problemi è stata la non pulizia del gioco, abbiamo permesso a loro di chiudersi. Bilancio? Bilancio sicuramente positivo perché abbiamo visto l’impegno dei ragazzi, chiaro che questa sconfitta crea qualche problema dal punto di vista di sicurezza.

Deschamps ai microfoni

Il commissario tecnico della Francia si presenta ai microfoni della stampa particolarmente felice e soddisfatto. Deschamps aveva ben presente l'impresa che doveva compiere per poter scalzare dal primo posto gli azzurri. 3-1 e obiettivo raggiunto, come non comprendere la gioia e la soddisfazione nei suoi occhi. Le sue parole: