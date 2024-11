Italia-Francia, la Lazio celebra Rovella e Guendouzi

Si è chiusa da poco la bellissima partita Italia-Francia. Nella cornice dello stadio San Siro di Milano è andato in scena un vero spettacolo per gli amanti del calcio con un dato sugli spettatori che superava le 68.000 presenze. Protagonisti di questa partita due pilastri fondamentali del centrocampo della Lazio. Parliamo di Nicolò Rovella e Mateo Guendouzi. Stasera avversari ma per soli 90 minuti. Come accade quando giocano con l'aquila sul petto, i due mediani hanno dato tutto in campo uscendo con la maglia fradicia di sudore per quella che è una delle loro principali caratteristiche: grinta e corsa. La S.S.Lazio ha dedicato ai due un post social.

Il post social della società

Due grandi giocatori di cui andare fieri sicuramente. Rovella e Guendouzi stanno scalando anche le gerarchie delle rispettive nazionali diventando due punti fermi molto importanti. Imprescindibili nella Lazio e giovani pedine importanti con la maglia del loro Paese. Di seguito il posto della società.

Il match dei due centrocampisti laziali

Mateo Guendouzi è partito titolare nel match Italia-Francia. Ottima la sua prestazione, costante ormai il suo rendimento, in campo mette sempre quantità nel recupero palloni e nello spezzare il gioco avversario. Anche la qualità non manca, passaggi puliti e precisi nella partita contro gli azzurri, pochissimi errori e partita largamente sopra la sufficienza. Situazione diversa per l'italiano Nicolò Rovella. Dopo la titolarità della partita precedente, con la Francia parte dalla panchina il mediano laziale. Al minuto 67 arriva il suo momento, dentro al posto di Locatelli. Il match di Rovella è discreto, entra in un momento non molto positivo per l'Italia e si ritrova a fare esclusivamente il recupera-palloni. Cerca di fare del suo meglio, a volte incappa in falli di gioco ma la sua prestazione può definirsi sicuramente sufficiente.