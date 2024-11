Italia-Francia, battibecco in campo Rovella-Guendouzi

Italia-Francia questa sera è terminata 3-1 per gli ospiti transalpini. Il risultato ha generato logicamente delusione e rabbia per gli azzurri. Un siparietto ha riguardato anche due biancocelesti. Si tratta di Rovella per gli azzurri e Guendouzi per i francesi, i due centrocampisti laziali sono stati protagonisti di un contrasto a centrocampo. Nulla di trascendentale. Piccolo battibecco tra i due compagni della Lazio ed episodio finito sul nascere.

Il dettaglio di quanto accaduto

Pochi minuti al termine del match, gli animi iniziano a scaldarsi, l'Italia è molto nervosa e cerca oramai da parecchi minuti di recuperare velocemente palla per cercare di accorciare le distanze, dall'altra parte una Francia che fa melina, la tecnica non manca ai francesi, anzi, impadronirsi del pallino del gioco diventa tutt'altro che facile per gli azzurri. Uno di maggiori indiziati a recuperare la sfera è Nicolò Rovella sulla zona mediana del campo e con lui, diversamente dal solito, a lottare da avversario c'è Guendouzi. Minuto 86 Rovella pressa senza sosta su tutto il fronte centrocampo, affonda un intervento duro, falloso ma sportivo su Guendouzi. Il francese rimane a terra per qualche secondo di troppo per far guadagnare tempo ai suoi, Rovella non ci sta e urla al suo compagno due parole “Dai Guendo”. Nessuna scintilla di troppo ma solo un amichevole diverbio in un momento agonistico tra i due.

Bastava poco all'Italia per restare prima nel girone

Difficile decifrare se per gli azzurri domini più rabbia o delusione. I volti parlavano chiaro a fine partite dopo i 3 gol incassati dalla Francia, facce cupe e occhi bassi. All'Italia bastava davvero poco per difendere la prima posizione nel girone, gli azzurri potevano vincere, pareggiare o anche perdere, l'importante era non subire una sconfitta con più di un gol di scarto. Purtroppo è accaduto però proprio il contrario, il risultato di stasera condanna gli azzurri e favorisce i francesi grazie alla differenza reti.