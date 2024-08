Termina oggi la prima giornata di Serie A ENILIVE con Lecce - Atalanta e Juventus - Como. Alle 18.30 i bergamaschi hanno fatto visita ai giallorossi del Lecce, mentre alle 20.45 la Juventus ha ospitato la neo-promossa Como.

Juventus - Como

Tutto molto facile per la nuova Juventus targata Thiago Motta: i bianconeri chiudono la partita nel primo tempo, aprendo le danze con Mbangula, novità della formazione bianconera. Il giovane attaccante belga della Juve Next Gen ha vissuto una notte da sogno, esordendo in serie A e trovando dopo soli 22 minuti la prima rete tra i grandi. Il raddoppio arriva grazie a Weah, che sul finire del primo tempo sfrutta l'assist di Yildiz e calcia con potenza, colpendo prima la traversa, poi la palla rimbalza oltre la linea di porta, ma la rete non è visibile a occhio nudo. Solo quando l'orologio del direttore di gara vibra, il gol viene convalidato, portando la Juventus sul 2-0. Il Como sembra aver accusato il salto di categoria e non riesce a sciogliersi per tutta la partita, concedendo nel finale anche la terza rete a Cambiaso. 3-0 e partita finita. Como rimandato, ma va detto che non era certamente la partita più facile per i ragazzi di Fabregas alla loro prima in Serie A.

Depositphotos

Atalanta - Lecce 4-0

Parte forte il Lecce che impensierisce fin dai primi istanti di gioco la squadra di Gian Piero Gasperini, tuttavia la formazione allenata da Gotti si spegne con il passare dei minuti perdendo vigore e pericolosità offensiva con l'Atalanta che prende campo e al 35' il nuovo acquisto Brescianini sigla il suo primo gol con la maglia della Dea. Allo scadere del primo tempo su un ottimo stacco di testa svettando sopra Baschirotto e Gallo, Retegui porta i suoi sulla doppia lunghezza di vantaggio al break. Nel secondo tempo sono sempre Brescianini e Retegui a siglare i gol del 3-0 e 4-0.

L'Atalanta dunque dimentica in fretta la delusione della Supercoppa Europea persa contro le Merengues e si porta a casa i primi tre punti. Il Lecce che si sarebbe meritato almeno il gol della bandiera è costretto a leccarsi le ferite e pensare direttamente alla prossima partita.