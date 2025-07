Formello | Day 8, riprende la preparazione dopo il primo test: torna Mandas, out Dia

Archiviata la prima amichevole pre-stagionale contro la Lazio Primavera, la squadra di mister Sarri torna in campo per la preparazione atletica a Formello. La prima squadra nella serata di ieri ha avuto la meglio sui giovani under 20, vincendo per 3-0, grazie alle reti di Pedro, Cancellieri e Basic. Un primo test stagionale che senza dubbio non ha disatteso le aspettative.

A seguito dell'amichevole d'esordio, il tecnico ha permesso il pomeriggio libero alla squadra, che ha svolto l'unica seduta della giornata questa mattina.

Day 8, la seduta mattutina

Il tecnico toscano è stato costretto questa mattina a fare a meno ancora di Patric e Zaccagni - due tra gli assenti contro la Primavera - che sono in via di recupero e vicini a tornare in gruppo. Mentre si è rivisto in campo Mandas, ieri assente contro la squadra di Punzi, a differenza di Isaksen e Pellegrini ancora out - entrambi ai box per un'influenza che li tiene fuori dal campo da quattro giorni. Il grande assente di giornata è stato invece Boulaye Dia, impiegato per tutto il secondo tempo contro gli aquilotti.

Buone notizie per Nuno Tavares: il portoghese era regolarmente in campo per la seduta di allenamento. Dopo aver battuto il primo calcio d'angolo del match, c'era la sensazione che il terzino avesse accusato un fastidio alla coscia, complice anche il fatto di non aver battuto altri corner. Scacciate le preoccupazioni, il terzino sembra star bene, tanto da allenarsi insieme ai compagni di squadra questa mattina.

Le immagini dell'allenamento

Il video