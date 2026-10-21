Cardone: "Quello che contesto dall’inizio è l’identificazione di Lotito con la Lazio…"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, per commentare le ultime vicende di casa Lazio.

Sapevamo che l’appello di Fabiani non avrebbe sortito nessun effetto. Serve empatia, Signori e Immobile in Nazionale sono occasioni perse per la Lazio. Si vive una situazione completamente diversa da quello che poi vediamo in campo. Alcuni tifosi della Lazio non seguono più il campo ma solo le vicende legate al possibile addio di Lotito al club. Quello che contesto dall’inizio è l’identificazione di Lotito con la Lazio, lo contesto ferocemente perché si fa un torto alla Lazio, alla sua storia. Molto spesso Lotito non lo ascoltiamo, quando invece dice che la Lazio ha un nome ed un cognome, il suo, lo sentiamo. Migliaia di tifoserie sono contro il presidente a non per questo non vanno allo stadio.