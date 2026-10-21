"La Lazio non si vende": Lotito davanti ai PM, ascolta gli audio delle sue dichiarazioni
Claudio Lotito davanti ai pubblici ministeri, tra dichiarazioni destinate a far discutere, accuse al mondo ultras e una posizione categorica sul futuro della Lazio. Emergono nuovi particolari delle parole pronunciate dal presidente biancoceleste il 30 giugno 2026, durante l'audizione nell'ambito dell'inchiesta per aggiotaggio condotta dal pm Lorenzo Del Giudice.
Secondo quanto riportato da La Repubblica - Roma, Lotito, ascoltato come parte lesa, avrebbe descritto agli investigatori quella che ritiene una strategia per costringerlo a vendere la società a un prezzo inferiore al suo valore. Nel mirino del presidente finiscono presunti interessi economici, parte della contestazione organizzata, la politica e alcuni articoli pubblicati dal quotidiano Il Tempo.
Ma a colpire sono soprattutto alcune espressioni utilizzate dal patron biancoceleste. Gli audio delle sue dichiarazioni, diffusi da Repubblica Roma, permettono di ascoltare direttamente le parole pronunciate davanti agli inquirenti.