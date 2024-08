Frosinone-Lazio, amichevole solo sulla carta: nel primo tempo scatta una rissa in campo

Esodo di tifosi biancocelesti allo stadio Stirpe di Frosinone per vedere la quinta amichevole dell'era di Marco Baroni.

Frosinone-Lazio: capelli tirati a Guendouzi

Durante il primo tempo in mezzo al campo, l’arbitro lascia correre su un fallo subito da Lazzari. Guendouzi si avvicina all'arbitro e da un replay fatto rivedere da Dazn, si vede come un giocatore ciociaro abbia tirato i capelli al centrocampista francese che a quel punto si riscalda e cerca il colpevole.

Brutto fallo da rosso su Zaccagni

Fallo shock al 45' su Zaccagni: si scaldano gli animi in campo. L'arbitro ammonisce Guendouzi. Alla fine il capoitano della Lazio si rialza dolorante ed è in campo per il secondo tempo. Tanti poi i cambi per Baroni che lascia Zaccagni in campo.