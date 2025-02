Lazio-Monza, Rovella parla a Dazn dopo i primi 45 minuti

Lazio-Monza si chiude 1-0 dopo i primi 45 minuti. I biancocelesti hanno dominato assediando gli ospiti brianzoli per l'intera durata del primo tempo. I capitolini potevano sicuramente segnare più gol e a confermarlo è Nicolò Rovella ai microfoni di Dazn prima di rientrare in campo per disputare il secondo tempo.

Le parole di Rovella

Dobbiamo continuare così. Giocare concentrati e spingere. Questo ci ha detto l'allenatore e dobbiamo quanto prima segnare ancora.

Rovella e un secondo tempo da giocare con attenzione

Uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Marco Baroni è sicuramente Nicolò Rovella. Quest'anno il centrocampista a suon di prestazioni strepitose ha conquistato l'attenzione di Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana che non ha potuto far a meno di convocarlo in azzurro. Il giocatore maglia numero 6 però oggi deve giocare con una particolare attenzione, ovvero i contrasti, Rovella infatti è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe l'importante match contro il Napoli.