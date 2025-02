Lazio-Monza, Dia deve lasciare il campo per infortunio

Boulaye Dia mette in campo la solita qualità e quantità. Un pò di preoccupazione arriva però per l'allenatore Marco Baroni. Al minuto 35 l'attaccante franco senegalese è costretto ad abbandonare il campo dopo un contrasto duro. Nessun momento di valutazione, il calciatore chiede immediatamente il cambio con l'arbitro di Lazio-Monza, Aureliano che addirittura pochi secondi dopo il contrasto fa il gesto della barella per soccorrere Dia. Per fortuna il giocatore esce sulle sue gambe ma impossibilitato a procedere la gara.

La modalità dell'infortunio

Gli avversari hanno faticato a tenere a bada le due punte biancocelesti Dia-Castellanos, tanti i falli subiti dai due, il franco senegalese però ne paga le conseguenza. Al minuto 34 infatti è Armando Izzo ad entrare duramente su Dia, colpendo palla ma anche tanto piede. Subito dolorante Dia e cambio immediato.

Il sostituto di Dia

Dia è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio, preoccupazione sulla panchina e sul volto di Baroni. La consolazione però sta in colui che entrerà: Pedro, garanzia ed esperienza sicura. Il 37enne come ha detto nei giorni scorsi il direttore sportivo Angelo Fabiani gioca come un 27enne, grande stato fisico e corsa. Sicuramente un sostituto dalla massima affidabilità.