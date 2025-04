Addio a Jorge Bolaño, ex calciatore di Parma e Sampdoria

È morto a soli 47 anni Jorge Bolaño, ex centrocampista di diverse squadre italiane, tra cui Parma, Modena, Lecce e Sampdoria. La tragica notizia è arrivata dopo che il calciatore colombiano è stato colto da un infarto a Cucutà, in Colombia, durante una festa di famiglia. Il giocatore, che aveva già sofferto di una patologia cardiaca, lascia un vuoto enorme nel mondo del calcio. Bolaño aveva giocato un ruolo fondamentale anche nella squadra allenata da Delio Rossi nel gennaio del 2004, quando fu tesserato insieme al portiere Sicignano e all’esterno Franceschini, un trasferimento che permise alla squadra di cambiare passo.

Depositphotos

Con il Parma

Con il Parma, Bolaño ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, e ha vestito anche le maglie di Modena, Lecce e Sampdoria tra il 1999 e il 2009.

La carriera di Jorge Bolaño

Nato il 28 aprile 1977 a Santa Marta, Jorge Bolaño è stato un idolo del Junior de Barranquilla, squadra con la quale ha vinto i titoli nel 1993 e nel 1995, condividendo lo spogliatoio con leggende come Carlos Valderrama e Iván René Valenciano. Il suo talento non si è fermato solo al livello di club, ma ha brillato anche con la nazionale colombiana. Bolaño ha segnato un gol in 36 presenze e ha vinto il campionato sudamericano under 17 nel 1993. Ha anche partecipato ai Mondiali di Francia del 1998, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi colombiani.