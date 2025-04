Romagnoli a U&D: “Gianmarco, non dimenticare il primo amore”

Durante una delle ultime esterne del tronista Gianmarco Steri, protagonista del programma Uomini e Donne, è arrivata una sorpresa molto speciale. In un momento che sembrava dedicato esclusivamente alla sua corteggiatrice Nadia, Gianmarco ha ricevuto un videomessaggio inaspettato da un volto ben noto: Alessio Romagnoli, uno dei difensori più amati dai tifosi biancocelesti. Nel video, Romagnoli ha augurato a Gianmarco di trovare il suo vero amore, ma ha voluto anche condividere un consiglio molto significativo. Con grande affetto e simpatia, il difensore ha ricordato al tronista di non dimenticare mai il suo “primo amore”. Per Alessio, quel primo amore è la Lazio, una passione che ha accompagnato la sua carriera e che lo ha visto, con orgoglio, indossare la maglia biancoceleste con il numero 13 sulle spalle, un numero che per lui non è solo un simbolo, ma un pezzo del suo cuore.



Il primo Amore non si scorda mai…

Il messaggio non è solo un augurio romantico, ma un richiamo alla forza dei legami profondi, che vanno oltre il tempo e lo spazio. Nonostante Romagnoli abbia avuto una carriera che lo ha visto vestire diverse maglie, è con la Lazio che ha costruito una relazione speciale, simbolizzata dall’aquila sul petto.

Romagnoli e l’amore per la Lazio

Un messaggio che, pur essendo indirizzato a Gianmarco, risuona come una riflessione universale sull’amore e sull’importanza di non dimenticare mai da dove si viene, sia nel calcio che nella vita.