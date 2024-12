Ajax-Lazio, la gioia social dei biancocelesti dopo la vittoria

La performance di Patric contro l'Ajax rispecchia pienamente quella della squadra: precisa e impeccabile. Il difensore spagnolo, ancora una volta, si dimostra all’altezza della fiducia di Baroni, giocando un ruolo fondamentale nel successo della Lazio alla Johan Cruijff Arena. Capitano per l’occasione, Patric neutralizza Brobbey con una marcatura attenta e interventi puntuali. Al termine della partita, da vero leader, esalta la prova della squadra attraverso un messaggio sui social.

Grande vittoria in uno stadio difficile, testa alta e prestazione da dedicare alla nostra gente che non è potuta essere qui! Forza Lazio!.

Nuno Tavares ha condiviso la sua soddisfazione per la vittoria della Lazio contro l'Ajax attraverso un post su Instagram, scrivendo: "Grande vittoria questa sera". Entrato in campo nei minuti finali al posto di Luca Pellegrini, il portoghese ha dato un contributo importante alla rete del 3-1 con una progressione sulla fascia sinistra, che ha portato all’assist di Tchaouna per il gol di Pedro.

E poi non può mancare Pedro, che ha voluto celebrare la vittoria sui social, pubblicando un messaggio sul proprio profilo. Il campione spagnolo, autore del terzo gol della Lazio, ha condiviso la sua gioia scrivendo:

Dedica speciale alla mia cara zia Beneda. Riposa in pace. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato e dato nella mia vita. Ti amo moltissimo. Felicissimo per il gol, l'assist e la vittoria di tutta la squadra su un campo complicatissimo e leggendario. Forza Lazio.

