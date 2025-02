Loum Tchaouna: anche una squadra estera ha messo gli occhi sull'attaccante della Lazio

La società biancoceleste, nella fase di calciomercato invernale, oltre all'acquisto di nuovi membri, sta tentando di liberare alcuni posti nella rosa. L'attaccante Loum Tchaouna è uno dei protagonisti di questo mercato, infatti, la dirigenza della Lazio sta tentando di effettuare uno scambio tra il biancoceleste e il mediano Giovanni Fabbian, appartenente al Bologna. La squadra di Italiano però non è la sola ad aver puntato l'attaccante, infatti, di recente sembra che anche il PSV Eindhoven sia intenzionato a trattare per avere Loum Tchaouna nella propria squadra.

PSV Eindhoven: la squadra estera punta Tchaouna

Il PSV Eindhoven, squadra olandese, sembra interessata a partecipare alla trattativa su Loum Tchaouna e a riservare un posto nella sua rosa per il biancoceleste. Il club estero al momento è primo nella Eredivisie, campionato olandese, ma la storia è diversa in Champions League, infatti, dovrà affrontare la Juventus ai play-off per tentare di accedere alla fase successiva

Loum Tchaouna nei biancocelesti

L'attaccante Loum Tchaouna è entrato a far parte della famiglia biancoceleste durante il calciomercato estivo del 2024 e la dirigenza della Lazio, per l'acquisto dell'ex Salernitana, ha pagato la cifra di 8 milioni. Il mister Marco Baroni ha schierato molte volte il calciatore, infatti, Tchaouna conta 15 presenze nel campionato di Serie A ed oltre all'alto numero di partite in cui è sceso in campo, il biancoceleste, ha compiuto una rete durante Como-Lazio. In Europa League, invece, l'attaccante è stato schierato in tutti i match disputati, inoltre, ha segnato contro l'Ajax ed ha anche realizzato un assist.