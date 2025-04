Lazio, il ricordo di Giorgio Chinaglia: oggi sono 13 anni dalla sua scomparsa

Oggi, 1 aprile 2025, sono trascorsi 13 anni dalla morte di un eroe biancoceleste e un giocatore che ha scritto la storia della Lazio, l’attaccante Giorgio Chinaglia. Un calciatore che i tifosi laziali di ogni generazione ricordano con molto piacere e che è stato legato alla Lazio in alcuni degli anni più importanti della società capitolina.

Chinaglia alla Lazio

L’attaccante italiano, naturalizzato statunitense, ha iniziato la sua carriera nel 1964 con l’esperienza allo Swansea City, seguita da quella italiana con la Massese e quella con l’Internapoli. Nel 1969 si trasferisce alla Lazio dove giocherà fino al 1976, collezionando 209 presenze e 98 goal. Soprannominato “Long John“, Chinaglia ha vinto lo scudetto del 1973-1974 con la maglia della Lazio, il primo scudetto della storia, contribuendo in maniera determinante al tricolore con la realizzazione, alla penultima giornata (il 12 maggio 1974), del calcio di rigore decisivo nell’incontro casalingo vinto contro il Foggia per 1-0. Nell’anno dello scudetto, è stato capocannoniere della Serie A con 24 reti, entrando nella storia. Sempre con l‘aquila sul petto, nella stagione 1971-1972, ha vinto la classifica cannonieri della serica cadetta, contribuendo in maniera determinante, con i suoi 21 goal al ritorno in massima serie dei capitolini, guidati dall’allenatore Tommaso Maestrelli. Al termine della sua carriera, nel 1983, Chinaglia ha fatto ritorno in Italia, questa volta come presidente della Lazio, quota che cederà, a causa di problemi economici, all’imprenditore Franco Chimenti

La forza di Chinaglia

Oltre ai grandi risultati ottenuti con l’aquila sul petto, Chinaglia è il giocatore italiano con la miglior media reti segnate per incontri di campionato disputati (319 in 429 partite fra Serie A e NASL). Chinaglia è stato importante anche per la Nazionale italiana, con cui ha esordito nel 1972 nel match amichevole contro la Bulgaria. L’esordio di Chinaglia con la maglia azzurra ha scritto un record storico perché il goal messo a segno proprio da lui, al 50º minuto, è stata la prima rete, all’esordio in maglia azzurra, di un calciatore militante in Serie B.