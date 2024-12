FORMELLO | Napoli-Lazio: bentornati Nuno Tavares e Dia

Tre giorni di distanza ed è nuovamente Lazio vs Napoli ma stavolta si passa in Campania allo Stadio Diego Armando Maradona. La vittoria in Coppa Italia ha riportato entusiasmo dopo le polemiche col Parma con Baroni che può sorridere per i recuperi di Nuno Tavares e Dia. Il portoghese ha smaltito la lesione muscolare accusata con la nazionale così come il senegalese si è ripreso dopo la distorsione alla caviglia, oggi pomeriggio erano regolarmente in campo con i compagni e saranno rilanciati dal primo minuto. Torna Provedel fra i pali, in difesa confermato Lazzari a destra con il lusitano sul fronte mancino, al centro la coppia Gila-Romagnoli. Emergenza in mezzo al campo complice l’infortunio di Vecino e la squalifica di Rovella, seconda partita consecutiva dal primo minuto per Dele-Bashiru che sarà affiancato da Guendouzi. Davanti torna Dia a guidare la trequarti con Isaksen sulla destra e Zaccagni a sinistra. Attacco affidato a Castellanos con Noslin che si accomoda in panchina dopo la tripletta. Da valutare le condizioni di Pellegrini e Patric che non sono scesi in campo, probabile la convocazione solamente per lo spagnolo mentre il laterale italiano è alle prese con un affaticamento.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Castrovilli, Tchaouna, Pedro, Noslin.

Squalificati: Rovella

Diffidati: Gila, Isaksen, Castellanos

Indisponibili: Pellegrini, Vecino.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia, Lukaku. All.: Antonio Conte.

A disposizione: Caprile, Contini, Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour, Folorunsho, Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone.

Squalificati: -

Indisponibili: Mazzocchi.

ARBITRO

Andrea Colombo della sezione di Como

Assistenti: Giovanni Baccini (sezione di Conegliano) – Stefano Del Giovane (sezione di Albano Laziale)

IV uomo: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

VAR: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)

AVAR: Francesco Meraviglia (sezione di Pistoia)