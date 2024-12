ESCLUSIVA | Napoli-Lazio, Bellucci: "Domani sarà un'altra partita, ma i biancocelesti stanno diventando una squadra da battere"

Si avvicina sempre di più il secondo incontro ravvicinato tra Napoli e Lazio, valido per la 15ª giornata di Serie A. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso giovedì in Coppa Italia, con una sfida che ha visto i biancocelesti trionfare per 3-1. Una straordinaria tripletta di Noslin ha regalato agli uomini di Baroni un successo fondamentale, assicurando il passaggio ai quarti di finale del torneo. Ora, però, l’attenzione si sposta sul campionato, dove i partenopei cercheranno il riscatto.

La squadra di Conte, infatti, sarà completamente rinnovata rispetto a quella vista giovedì: tutti i titolari saranno in campo, pronti a reagire alla sconfitta subita. Dal canto suo, la Lazio dovrà dimostrarsi capace di mantenere la concentrazione, ripartendo dalla brillante prestazione in Coppa Italia.

In vista di questo importante appuntamento, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni l'ex Napoli Claudio Bellucci.