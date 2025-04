Lazio-Parma, torna una pedina fondamentale: Gustav Isaksen

Mancano poco più di 72 ore ed i riflettori dello stadio Olimpico si accenderanno per il monday night forzato Lazio-Parma. Match inizialmente programmato per sabato sera alle ore 20.45 ma poi rimandato esattamente di 48 ore per i funerali di Papa Francesco. Come spesso sentiamo in questo periodo ogni club si appresta a disputare cinque finali, ovviamente discorso che vale anche per i biancocelesti, che sono li a lottarsi un importante piazzamento europeo.

Baroni con i suoi uomini possono sorridere per un importante rientro. Un calciatore cresciuto tantissimo da gennaio ad oggi, al punto da diventare un tassello fondamentale per questa squadra, parliamo di Gustav Isaksen. L'ala danese rientra dopo la squalifica.

I numeri di Isaksen in questa stagione

Statistiche alla mano non sono sicuramente numeri impressionanti. Quello però che impressiona è come il calciatore danese sia cresciuto negli ultimi tre mesi, subendo una vera e propria metamorfosi da bruco a farfalla. Sulla fascia destra rappresenta un costante pericolo per gli avversari, sia in chiave cross ed assist sia per il sinistro che libera dopo le serpentine a discapito degli altri difensori.

In questa stagione Isaksen ha collezionato 32 partite in campionato, siglando 4 gol e 2 assist. Per quanto riguardano le prestazioni in campo europeo invece, 10 le apparizioni con 2 reti e ben 3 assist.

Il rientro per Lazio-Parma

Ormai Gustav Isaksen è una certezza in questa squadra. Pedina determinante su cui mister Marco Baroni gonfia il petto. Proprio lui infatti ha sempre creduto nel calciatore danese, anche quando le prestazioni erano negative ed impalpabili e quando nel calciomercato invernale sembrava esser con le valigie in mano a causa del suo rendimento scarso. Adesso però le cose sono radicalmente cambiate e difficile vedere una partita che sia sotto la sufficienza per l'esterno maglia numero 18. La Lazio potrà puntare su di lui per questo importante finale di stagione.