L'avventura di Tudor nella panchina biancoceleste è iniziata con la vittoria casalinga in campionato contro la Juventus seguita poi dalla sconfitta in Coppa Italia proprio contro i bianconeri e quella nel derby di campionato. Un inizio non facile per il tecnico croato, soprattutto per il livello degli avversari affrontati fino in questo momento. Con sette giornate dalla fine dal campionato e con una semifinale di ritorno da disputare in casa, la Lazio di Tudor proverà fino all'ultimo a conquistarsi un posto in Europa per la prossima stagione e tenterà l'impresa in Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, il giornalista Xavier Jacobelli ha espresso il suo pensiero sull'impatto di Tudor nella Lazio. Di seguito le sue parole:

Le parole di Jacobelli su Tudor