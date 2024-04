Lazio, info importanti per i possessori dell'abbonamento tradizionale cartaceo: il comunicato

La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato importanti novità per i propri tifosi, specialmente per gli abbonati in possesso di un abbonamento tradizionale cartaceo. Il comunicato ufficiale biancoceleste, in vista della prossima stagione:

"Si avvisano tutti i tifosi in possesso di un abbonamento tradizionale cartaceo, di passare il prima possibile ad un abbonamento digitale (Millenovecento o Eagle Card), recandosi presso uno dei punti vendita Lazio Style 1900 entro il 30 aprile 2024. Tutti coloro che non faranno questa operazione, non potranno usufruire in nessun modo della prelazione per gli abbonamenti della prossima stagione".