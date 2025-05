Baroni in conferenza: "Ottima partita sotto tutti i punti di vista. Su Rovella..."

Dopo un primo tempo con poche emozioni e terminato a reti bianche, la Juventus la sblocca al 51' con Kolo Muani, che con un colpo di testa porta i bianconeri in vantaggio. Nonostante il rosso a Kalulu al 60' per condotta violenta ai danni di Castellanos a palla lontana e il calcio di rigore concesso ai biancocelesti per un fallo sempre ai danni del Taty, ma con il numero 11 in fuorigioco, la Lazio non trova il pareggio fino alla rete di Vecino al 96'. Una partita in cui in tante occasioni la Lazio non ha saputo sfruttare la superiorità numerica e le chances concesse e create, e in cui è riuscita a portare a casa un solo punto che non le consente pero la salita al quarto posto, ancora a pari punti con la Vecchia Signora.

Dalla sala stampa allo Stadio Olimpico di Roma, al termine di Lazio-Juventus è intervenuto il mister biancoceleste, Marco Baroni, per commentare in conferenza stampa il match contro i bianconeri di seguito le sue parole.

Soddisfatto da questa partita? Dalla prestazione assolutamente, abbiamo commesso un errore che abbiamo pagato caro, la squadra ha creato tanto, chiaro che loro si abbassano tanto, hanno gamba, velocità e qualità. Tolto l'errore sul goal la partita è stata ottima sotto tutti i punti di vista. Non volevo riprendere quel goal. La scelta di Dele-Bashiru? La Juventus ha Locatelli e credevo che nella corsa Dele-Bashiru potesse vincere i duelli, e un paio di volte non è arrivato per poco in porta, per me la partita è stata interpretata bene.

Chance quarto posto? Non ci sono chance in questo momento, ma dobbiamo credere in ciò che facciamo. Giocheremo a testa alta le prossime partite.

Dato casalingo? Mortificati e dispiaciuti, abbiamo eguagliato le vittorie esterne in campionato e Coppa, siamo rammaricati sul dato casalingo, ma la prestazione l'abbiamo sbagliata pochissime volte. Siamo penalizzati nel punteggio non nella prestazione. Noi guardiamo il percorso e gli obiettivi iniziali e le prossime ce le giocheremo alla morte.