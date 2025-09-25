Lazio, emergenza a centrocampo, Sarri pensa a Gila, Vecino o Basic: tutte le soluzioni

Dopo la partita con la Roma, la Lazio è rimasta a corto di centrocampisti fra infortuni e squalifiche. Per questo, mister Sarri sta pensando di avanzare il difensore Gila in mediana, ma prima vuole vederci chiaro. Rovella non si opererà subito, ma farà altri consulti prima di decidere. Nonostante questo, solo coraggio e un rischio ai limiti della follia possono far pensare che si faccia un tentativo per lunedì. È più facile credere nel recupero forzato di Vecino oppure nel reintegro immediato di Basic in lista.

Cosa fare a centrocampo?

Sarri non escluderà nessuna delle due ipotesi finché non avrà risposte definitive nelle prossime 72 ore. A Formello vige un vero e proprio stato di emergenza tra infortuni e qualifiche a centrocampo. La speranza è che Vecino, oramai combattuto il problema fisico, si senta pronto per tornare in campo e coprire una posizione in mediana. Dopo l’esito positivo degli esami strumentali, il giocatore ha dovuto smaltire tracce dell’edema che l’aveva costretto allo stop. Sarri gli chiederà uno sforzo, con un minimo di rischio. Il problema è che l’uruguaiano è rimasto scottato l’anno scorso, quando provò a rientrare a dicembre per aiutare la squadra - subito dopo uno stiramento - e si fece ancora più male, rimanendo fuori tre mesi. L’altra alternativa, quella riguardante Basic, è molto più azzardata perché determinerebbe un taglio della rosa. Questo vorrebbe dire che uno dei calciatori biancocelesti dovrebbe essere sacrificato ed escluso dalla lista per permettere di reintegrare Basic, attualmente escluso. Se Rovella non si opererà subito e sceglierà una terapia conservativa, non potrà essere sacrificato. Dele-Bashiru rimarrà fermo fino alla sosta e proverà a tornare per Atalanta-Lazio del 19 ottobre. I tempi non sono lunghissimi e, se il nigeriano fosse tagliato a favore di Basic, resterebbe fuori per tutto novembre. In alternativa, verrebbe un tagliato un terzino fra Hysaj e Lazzari (stirato). Il regolamento, fuori dai tempi di mercato, non consente la sostituzione inversa.

Le soluzioni di Sarri

Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri può contare su molteplici soluzioni, non tutte funzionali allo stesso modo. La prima opzione è avanzare Gila, le altre prevedono l’inserimento in campo di Vecino o di Basic. Il mister sta pensando anche di cambiare modulo e di passare al 4-4-2 o al 4-2-3-1. Sicuramente avrebbe bisogno di due centrocampisti: Cataldi è uno; Gila, Vecino o Basic l’altro. A meno che non riesca a ricavarne tre e decida di continuare col consueto modulo del 4-3-3. Sarri ieri ha avuto vertice con il ds Fabiani e l’ipotesi Basic è stata davvero presa in considerazione. Se ne parlerà nelle prossime ore. Nel frattempo, il croato, seppur considerato un esubero da sempre, si allena in gruppo e si impegna, tenuto in preallarme dall’estate. D’altronde, l’idea iniziale era quello di reinserirlo a dicembre, quando Dele-Bashiru e Belahyane impegnati con la coppa d’Africa, rispettivamente con la Nigeria e il Marocco.