Il miglior marcatore italiano in Bundesliga nel mirino della Lazio: il retroscena

L’italiano che ha segnato più goal in questa stagione in Bundesliga è Vincenzo Grifo, 32enne, attualmente in forza al Friburgo. Il classe 1993 nato a Pforzheim in Germania, è ormai diventato un pilastro della squadra tedesca, avendo realizzato già nove reti tra tutte le competizioni con la maglia biancorossa. Proprio sull’attaccante italiano, la Lazio si sarebbe fatta avanti, stando alle dichiarazioni che lasciate dallo stesso Grifo ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com.

Lazio, occhi puntati su Grifo: il retroscena

Il miglior marcatore italiano della Bundesliga ha raccontato dei retroscena sulle trattative con alcuni club di Serie A e tra questi spunta la società biancoceleste, che avrebbe mostrato interesse nei confronti del trentaduenne. Nonostante gli interessamenti dall’Italia, da parte di Sampdoria, Lazio e Fiorentina, l’attaccante ha intenzione di rimanere in Germania, pur lasciando aperto uno spiraglio per un possibile ritorno in Italia.

Grifo a GianlucaDiMarzio.com