Il miglior marcatore italiano in Bundesliga nel mirino della Lazio: il retroscena
Spunta il retroscena: la Lazio ha inserito nella propria lista dei desideri il miglior marcatore italiano in Bundesliga
L’italiano che ha segnato più goal in questa stagione in Bundesliga è Vincenzo Grifo, 32enne, attualmente in forza al Friburgo. Il classe 1993 nato a Pforzheim in Germania, è ormai diventato un pilastro della squadra tedesca, avendo realizzato già nove reti tra tutte le competizioni con la maglia biancorossa. Proprio sull’attaccante italiano, la Lazio si sarebbe fatta avanti, stando alle dichiarazioni che lasciate dallo stesso Grifo ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com.
Lazio, occhi puntati su Grifo: il retroscena
Il miglior marcatore italiano della Bundesliga ha raccontato dei retroscena sulle trattative con alcuni club di Serie A e tra questi spunta la società biancoceleste, che avrebbe mostrato interesse nei confronti del trentaduenne. Nonostante gli interessamenti dall’Italia, da parte di Sampdoria, Lazio e Fiorentina, l’attaccante ha intenzione di rimanere in Germania, pur lasciando aperto uno spiraglio per un possibile ritorno in Italia.
Grifo a GianlucaDiMarzio.com
Mi sento a mio agio qui e il club sa che sono sempre pronto a dare il massimo e a trasmettere ai giovani la nostra filosofia. Certo, dall’Italia sono arrivate alcune proposte, soprattutto negli anni in Nazionale: penso alla Sampdoria, alla Lazio e alla Fiorentina. Quando club così importanti ti cercano, è naturale riflettere. Alla fine, con la mia famiglia, abbiamo deciso di restare qui, dove stiamo bene e dove posso avere un ruolo da protagonista. Non escludo però un ritorno in Italia: il Friburgo sarà sempre casa mia, anche se un giorno dovessi trasferirmi in Serie A.