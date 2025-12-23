Petrucci: "Mercato libero o a saldo zero? Si va verso..."

Nella giornata di oggi si attende il responso della Commissione sulla questione mercato: la Lazio saprà se potrà operare senza vincoli o se lo dovrà fare a saldo zero. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla situazione della Lazio e ha indicato dei calciatori che potrebbero interessare alla società.

Sarri, Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Lazio avrà il mercato libero o a saldo zero? Le risposta di Matteo Petrucci

Si va verso il mercato libero a gennaio.

Lazio, la situazione sui rinnovi di contratto

La priorità assoluta deve essere quella di fare i rinnovi, è passato già troppo tempo e ci sono delle “promesse” da mantenere. La Lazio ha proposto un rinnovo di contratto a Gila che per ora non l'ha preso in considerazione, Romagnoli si aspetta un adeguamento e la Lazio farà un rilancio. Su Guendouzi si stanno facendo delle riflessioni, lui percepisce meno di 1,5 milioni a stagione e serve quindi offrire un aumento, vedremo poi se sarà messo sul mercato.

La priorità di Sarri

La priorità di Sarri è il centrocampista e il suo preferito è Loftus Cheek, ma è una trattativa molto difficile sia per la richiesta del Milan che per l'ingaggio.

Insigne e la situazione di Dele-Bashiru