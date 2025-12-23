Petrucci: "Mercato libero o a saldo zero? Si va verso..."
Nella giornata di oggi si attende il responso della Commissione sulla questione mercato: la Lazio saprà se potrà operare senza vincoli o se lo dovrà fare a saldo zero. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla situazione della Lazio e ha indicato dei calciatori che potrebbero interessare alla società.
La Lazio avrà il mercato libero o a saldo zero? Le risposta di Matteo Petrucci
Si va verso il mercato libero a gennaio.
Lazio, la situazione sui rinnovi di contratto
La priorità assoluta deve essere quella di fare i rinnovi, è passato già troppo tempo e ci sono delle “promesse” da mantenere. La Lazio ha proposto un rinnovo di contratto a Gila che per ora non l'ha preso in considerazione, Romagnoli si aspetta un adeguamento e la Lazio farà un rilancio. Su Guendouzi si stanno facendo delle riflessioni, lui percepisce meno di 1,5 milioni a stagione e serve quindi offrire un aumento, vedremo poi se sarà messo sul mercato.
La priorità di Sarri
La priorità di Sarri è il centrocampista e il suo preferito è Loftus Cheek, ma è una trattativa molto difficile sia per la richiesta del Milan che per l'ingaggio.
Insigne e la situazione di Dele-Bashiru
Insigne non è una priorità al momento, c'è l'accordo per l'ingaggio e il via libera di Sarri, si può chiudere velocemente, ma non credo sarà il primo acquisto. Può essere il mercato degli scambi, ma andrebbe contro gli ideali della società che non ha mai fatto questo tipo di mercato, Dele-Bashiru piace all'Atalanta ma ancora non ci sono trattative.