La Nazionale Italiana Sanitari consegna 50.000 euro al Policlinico Umberto I per l’Oncoematologia Pediatrica

Roma, 22/12/2025 - Nella giornata odierna l’Associazione Nazionale Italiana Sanitari (NIS) ha fatto visita al Policlinico Umberto I di Roma per la consegna ufficiale dell’assegno relativo al ricavato del progetto solidale “1° Battito”.

L’iniziativa nasce in occasione del CRAI CUP CHARITY AWARD, il quadrangolare benefico che si è svolto il 15 novembre 2025 presso La Salle Sport – Villa Flaminia (Roma) e che ha visto scendere in campo, oltre alla NIS, anche la Nazionale Italiana Giornaliste e Giornalisti, una selezione Banca Fideuram e la Nazionale Italiana Campioni Olimpionici.

Durante l’incontro, presso il Salone della Direzione Generale del Policlinico Umberto I di Roma, è stato consegnato e ufficialmente firmato un assegno del valore di €50.000 EURO, destinato al Reparto di Oncoematologia Pediatrica, diretto dalla Dott.ssa Loredana Amoroso. Il contributo sarà impiegato per progetti di umanizzazione del reparto, con l’obiettivo di rendere più accoglienti e luminose le giornate dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Alla cerimonia erano presenti Alberto Spalice (Direttore della Clinica Pediatrica Umberto I), Loredana Amoroso (Primario del Reparto di Oncoematologia Pediatrica), Laura De Vito (Direzione Sanitaria), Fabrizio d’Alba (Direttore Generale del Policlinico Umberto I), la Maria Augurusa (Direttrice Sanitaria del Policlinico Umberto I) e Gioia Amadei (Direttrice Amministrativa del Policlinico Umberto I).

Per la NIS erano presenti il Dott. Luca Cipriano (Presidente Onorario), il Dott. Joseph Fiore (Presidente Esecutivo), e il notaio Edoardo Marcucci (Tesoriere della NIS).

Nel corso della consegna, il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, ha dichiarato:

«Ci sono persone che ci hanno preso a cuore e, grazie a loro, stanno arrivando una serie di aiuti importanti. Ora è il momento di fermarci, metterli insieme e capire come utilizzarli al meglio. Il nostro obiettivo è migliorare l’accoglienza, il supporto e l’assistenza, qualora ci fosse bisogno di qualsiasi cosa. Grazie di cuore per il tempo, la disponibilità e l’attenzione. Continuate ad avere cura di noi: questa è una fiducia ben riposta e credo che possiamo esserne una garanzia».

Il Dott. Luca Cipriano, Presidente Onorario NIS, ha aggiunto:

«Io vengo da questo posto meraviglioso: qui ho fatto laurea, specializzazione e dottorato. Tornare oggi è per me un’emozione speciale. Sono ginecologo e questo reparto l’ho vissuto davvero da vicino. Quando è nata questa associazione, insieme ad Alberto Spalice, alla dottoressa Amoroso e al presidente Fiore, ho pensato subito che fosse giusto farlo qui. Senza credibilità certe cose non si realizzano: sembrava una scommessa impossibile e invece ce l’abbiamo fatta. È stato un onore e spero di poter fare ancora di più, vedendo l’impegno che mettete ogni giorno. Tornare qui mi ha fatto fare un salto indietro di trent’anni».

Infine, il Presidente Esecutivo NIS, Dott. Joseph Fiore, ha sottolineato:

«Al Policlinico Umberto I non abbiamo trovato solo un’istituzione, ma volti, sorrisi e mani tese. Persone vere, con cui costruire qualcosa di concreto. La nostra Associazione è giovane, ma ha il cuore colmo di valori, passione e voglia di fare. 50.000 euro raccolti al primo evento sono solo l’inizio: un sogno che si è fatto realtà grazie alla fiducia, al gioco di squadra e a partner straordinari che ci hanno permesso di trasformare ogni euro in aiuto vero, senza spese, senza sprechi.

Siamo partiti dallo sport, ma guardiamo oltre: ogni gesto, ogni progetto, ogni sorriso donato è il nostro modo di portare cura, prevenzione e speranza. E questa è solo la prima pagina della nostra storia».

Conclude il Tesoriere della NIS, il Notaio Edoardo Marcucci:

«Siamo molto soddisfatti e desidero sottolineare che l’Associazione non effettuerà donazioni in denaro, ma si occuperà direttamente di utilizzare le risorse raccolte in funzione delle progettualità concordate con il Policlinico Umberto I. Tra i progetti particolarmente apprezzati dall’Associazione vi è quello di umanizzazione del reparto di Oncologia Pediatrica; comunicheremo a breve quale, tra i diversi progetti sottoposti, sarà quello definitivamente scelto».

Il progetto “1° Battito” conferma l’impegno dell’Associazione Nazionale Italiana Sanitari nel coniugare sport, solidarietà e sanità, con l’obiettivo di sostenere concretamente chi ogni giorno si prende cura dei più piccoli.