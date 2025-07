Formello | È iniziato il ritiro: la prima sessione di allenamento - Foto

È iniziato come da programma il ritiro della Lazio in vista della stagione 2025/26. Questa mattina è scattato ufficialmente il Sarri-bis sul campo con il mister che ha tenuto la prima seduta d'allenamento di questo ritiro.

La prima seduta d'allenamento

Pochi minuti dopo le 10.00, la squadra si è ritrovata nel campo Mirko Fersini del Centro sportivo di Formello per iniziare il ritiro. Solo tre gli assenti che non si sono visti con il resto della squadra: Zaccagni ha svolto un lavoro differenziato in palestra; Patric ancora in fase di recupero e Guendouzi che è rientrato oggi dopo aver beneficiato di qualche giorno di vacanza ulteriore. La sessione di allenamento di oggi ha previsto un allenamento incentrato su potenza fisica e tecnica individuale di base con solo alla fine una partitella a campo ridotto. Maurizio Sarri e i suoi torneranno in campo alle 18.00 per dare il via alla seconda seduta d'allenamento giornaliera.

Le prime immagini del ritiro della Lazio

Dele Bashiru - S.S. Lazio

Lazio allenamento Formello - S.S. Lazio

Sarri, Rovella - S.S. Lazio