Eriksson, al Ferraris riabbraccia anche tanti ex Lazio: ecco chi

Grande celebrazione per Sven Goran Eriksson a Marassi. Prima del match tra Sampdoria e Reggiana, l'allenatore svedese ha fatto ritorno nella sezione blucerchiata di Genova, dove ha allenato dal 1992 al 1997 e ha ottenuto una Coppa Italia nel 1993-1994. Accompagnato da numerosi suoi ex giocatori, inclusi ex membri della Lazio come Mancini, Lombardo, Chiesa, e Nesta (allenatore della Reggiana). Eriksson è stato accolto con un caloroso applauso da parte dell'intero stadio. Un grande striscione con la scritta "Welcome back Sven" omaggiava l'ex tecnico della Lazio, mentre l'aria si riempiva di cori festosi.