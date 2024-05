Lazio-Empoli, torna l’iniziativa BusInsieme: tutte le info e i dettagli per arrivare allo stadio

Dopo il pareggio con il Monza, la Lazio si sta preparando per il prossimo incontro contro l'Empoli, fissato per domenica 12 maggio alle 12:30. In occasione della partita che si terrà allo Stadio Olimpico, sarà disponibile il servizio di trasporto "Bus Insieme", come evidenziato in una nota ufficiale rilasciata dalla società.

Di seguito il comunicato

La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio-Empoli in programma domenica 12 maggio 2024 ore 12:30, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo Stadio Olimpico riservato ad un limitato numero di posti.

I pullman, che si muoveranno da 6 diverse zone della città, giungeranno allo Stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina.

I 6 punti di incontro (e di partenza) distribuiti in varie zone della città sono i seguenti:

VILLA VERDE - BORGHESIANA, Via Degas 19, Altezza Chiesa San Bernardino da Siena, partenza alle ore 10:25

ALESSANDRINO – DON BOSCO, Via Casilina 1011 - Centro Commerciale Casilino, partenza alle ore 10:40

TOR TRE TESTE, Via Davide Campari – Altezza Parrocchia San Tommaso d’Aquino, partenza alle ore 10:55

MONTI TIBURTINI – PIETRALATA, Via Tiburtina 757, Altezza Ipermercato Panorama, partenza alle ore 11:15

TORRINO, Piazza Cina, partenza alle ore 10:30

EUR, Piazzale Pier Luigi Nervi Palasport, partenza alle ore 10:45

Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in Via Della Macchia Della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. I bus esporranno un cartello indicante il punto d’incontro.