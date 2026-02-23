Lazio, Rovella verso l'operazione: i tempi di recupero
Altra battuta d'arresto per il biancoceleste dopo il calvario della pubalgia
L'infortunio rimediato da Nicolò Rovella aggrava ulteriormente l’emergenza in casa Lazio. Quella che doveva essere la partita della rinascita per il giocatore si è trasformata nell'ennesima battuta d'arresto: tornato titolare contro i Cagliari dopo cinque mesi di stop dovuti al lungo calvario per la pubalgia.
Altra tegola per Rovella
Ora, Rovella dovrà quindi misurarsi con un nuovo problema fisico che lo terrà lontano dai campi ancora a lungo. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il centrocampista avrebbe riportato una frattura scomposta della clavicola destra.
Rovella valuta l'intervento
In queste ore il giocatore starebbe valutando la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico e, in tal caso, restano da definire i tempi. L'eventuale operazione allungherebbe inevitabilmente i tempi di recupero: lo stop potrebbe aggirarsi intorno ai 2-3 mesi, con il rischio concreto di aver già chiuso in anticipo una stagione particolarmente sfortunata.