Rovella, operazione in corso: stagione a forte rischio

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, in questi minuti Nicolò Rovella si sta sottoponendo all’intervento chirurgico alla clavicola destra fratturata, riportata in seguito al contrasto subito nella sfida contro il Cagliari.

Rovella sotto i ferri

Nel corso della sfida, infatti, il regista della Lazio ha riportato una frattura scomposta alla clavicola della spalla destra ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per i primi accertamenti. Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, che parlavano di una valutazione in corso sull'opportunità di operarsi, è arrivata la decisione definitiva: il giocatore è ora sotto i ferri.

Stagione compromessa per Rovella?

L'intervento rischia di compromettere seriamente il finale di stagione. I tempi di recupero saranno più chiari soltanto nelle prossime settimane, ma difficilmente saranno inferiori ai tre mesi. Un'assenza pesante per la Lazio, con il dubbio sempre più concreto che la stagione sia anticipatamente finita per il regista laziale.