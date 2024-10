Como-Lazio, nel pre partita l’incontro fra Pedro e l’ex biancoceleste Pepe Reina: lo scatto social

Sta per cominciare il match: una partita sarà combattuta e difficile con una Lazio determinata ad ottenere l’ottavo risultato positivo, all’insegna dell’entusiasmo e del coinvolgimento di tutta la squadra. La vittoria varrebbe 19 punti ma soprattutto il terzo posto momentaneo in classifica. Allo stesso tempo, battere il Como di Fabregas non sarà facile. Proprio lo stadio Senigaglia, sede del match stasera, è un fortino di risultati positivi per i lariani che non perdono davanti ai propri tifosi da gennaio. Proprio nel pre partita, sui profili social della Lazio è stato pubblicato uno scatto meraviglioso fra Pedro e un ex calciatore biancoceleste.

Uno scatto nel pre partita: Pedro e Reina

Proprio nel pre partita di Como Lazio arriva uno scatto pieno di ricordi per i tifosi biancocelesti: l’incontro fra l’attaccante Pedro e l’ex portiere della Lazio Pepe Reina, attualmente in forza proprio al Como. Reina, 42 anni, ha giocato alla Lazio per due anni nel 2020 al 2022 con un totale di 44 presenze. Ha esordito in bianco celeste il 27 agosto 2020 e ha disputato l’ultima partita il 22 maggio 2022 contro il Verona. Con Pedro, arrivato alla Lazio dalla sponda giallorossa nell’estate del 2021, il portiere ha disputato una sola stagione in maglia biancoceleste sotto la guida del mister Sarri. I due hanno condiviso molti ricordi e stasera si sono rincontrati.

Lo scatto