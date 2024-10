Como-Lazio | Baroni a Dazn: "Vogliamo emozionare i nostri tifosi. Voglio dedicare la vittoria a Flavio Rosci"

I biancocelesti, volati al Giuseppe Sinigaglia per la decima giornata di campionato, hanno affrontato i lariani in una partita non semplice per la squadra di Baroni. Il match vinto per 4-1 per i laziali, grazie alla doppietta di Castellanos al 28' e all'81', al goal Pedro al 31', Patric al 71' e Tchaouna al 95'. ha subito un cambio di rotta significativo per entrambe le squadre a pochi minuti di distanza: Pairetto segnale una doppia squalificazioni per Braunoder al 62' e per Nuno Tavares al 64', ambedue espulsioni per doppio giallo. Alla conclusione della partita il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Como-Lazio.

Le dichiarazioni di Baroni a Dazn

Siamo contenti perché la squadra è li attraverso delle ottime prestazioni e un bel gioco. Sta lavorando forte cercando di creare un'identità forte. Solo il lavoro di porta a raggiungere obiettivi. Partita complicata e difficile, sono contento e devo solo fare i complimenti alla squadra. I giocatori vanno sostenuti con coerenza e dandogli delle opportunità, avevamo qualche assenza. Queste partite si riaprono, devo dire che ho visto molte parte del Como, e ho visto che giocano bene, l'abbiamo affrontata nella maniera giusta con una giusta prestazione, di personalità. Contento per i ragazzi, i principali artefici.

La bellezza di questa Lazio?