Bodø/Glimt-Lazio, Pedro : "Ci sono dei fattori che ci remano contro, ma noi dovremo..."

Dopo un risveglio mattutino in piena bufera di neve, a pochi istanti dal fischio d'inizio di Bodø/Glimt Lazio c'è il sole che illumina l'Aspmyra Stadion, ma la Lazio dovrà essere pronta ad affrontare delle condizioni metereologiche mutevoli.

Mancano pochi minuti all'inizio del match e l'attaccante biancoceleste, Pedro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società e a Sky Sport.

Cinquantesima gara in Europa, se sarà diversa da quelle già giocate? Si un po' diversa da quelle che giochiamo di solito, ma dobbiamo fare una buona prestazione. Sarà una gara molto difficile anche per tutti questi fattori che ci giocano contro, ma dobbiamo essere pronti per fare una buona partita e ottenere una vittoria.